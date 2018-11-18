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Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

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Фото: roscosmos.ru
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Грузовой корабль «Прогресс МС-10» успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщили в российском Центре управления полетами.

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«Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-10» с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 мск. Корабль пристыковался к служебному модулю «Звезда», –– цитирует заявление ТАСС.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовала с космодрома Байконур 16 ноября в 21:14 мск.

«Прогресс» доставил к МКС 2,5 т различных грузов. Изначально запуск корабля был назначен на 30 октября, однако его отложили из-за аварии «Союза-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10». Инцидент произошел 11 октября, на борту «Союз МС-10» находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Им пришлось сажать корабль в ручном режиме.

Расследование «Роскосмоса» показало, что авария произошла из-за повреждения одного из датчиков при сборке.

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