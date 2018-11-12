Рогозин заявил о прекращении эксплуатации ракет «Союз-ФГ»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что компания откажется от эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии.

По его словам, с января 2020 года «Союз МС» будет летать на ракете-носителе «Союз-2.1а», цитирует Twitter главы корпорации «РИА Новости».

Рогозин также рассказал, что «Роскосмос» после 2025 года будет осуществлять все пуски ракет-носителей тяжелого класса с космодрома Восточный в связи с прекращением эксплуатации ракет «Протон-М».

Кроме того он отметил, что в 2022 году планируется начало летных испытаний ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте, а с 2023 года — с новым пилотируемым кораблем.

11 октября произошла авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ее причиной стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

«Союз-ФГ» — ракета-носитель семейства Р-7, в основе которого лежит одноименная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная в 50-е годы минувшего столетия. Ее применение в качестве ракеты-носителя стало следствием чрезвычайно удачной для своего времени конструкции.