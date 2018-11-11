В течение 40 лет на Байконуре запустят 240 ракет «Союз-5»

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о планах запустить 240 космических носителей «Союз-5» на Байконуре в течение 40 лет. Об этом говорится на видеозаписи, размещенной 11 ноября в его Twitter.

«Жизненный цикл комплекса составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 пусковых ракет с общим бюджетом $14,4 млрд», — говорится в ролике, посвященном комплексу «Байтерек» и ракете-носителю «Союз-5».

Совместный с Казахстаном проект — ракетный комплекс «Байтерек» — был запущен в 2004 году. Он предполагал модернизацию стартового стола Байконура от ракеты «Зенит» под ракету «Ангара». Позже стоимость проекта выросла, и стороны были вынуждены пересмотреть свои планы.

Второй этап проекта предусматривал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запуску с Байконура ракет «Зенит». Но после 2014 года эта идея была заморожена из-за госпереворота в Киеве и разрыва кооперации между странами.

В 2016 году Москва и Астана начали консультации о возможности реализовать в рамках проекта «Байтерек» пусков космической ракеты «Феникс», которая сегодня в России имеет название «Союз-5».

9 ноября стало известно о подписании президентами РФ и Казахстана плана совместных действий на 2019–2021 годы. Кроме этого, был подписан протокол о внесении изменений в договор об аренде комплекса Байконур.