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Путин и Назарбаев подписали план совместных действий до 2021 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали в Петропавловске 9 ноября план совместных действий двух стран на 2019–2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также стороны подписали еще пять документов. В их числе меморандум о намерениях в рамках программы приграничного сотрудничества, протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Казахстана о порядке пересечения российско-казахстанской госграницы жителями приграничных территорий РФ и Казахстана от 3 декабря 2006 года.

Также были подписаны меморандум о взаимопонимании в области туризма, протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур», план мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами двух государств на 2018–2023 годы, передает «РИА Новости».

Документы были подписаны по итогам XV Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, передает RNS.

В приветственном слове к участникам пленарного заседания форума Путин отметил рост товарооборота между Россией и Казахстаном и разносторонние взаимоотношения государств в экономической сфере.

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