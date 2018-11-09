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Губернатор Омской области представил Путину фонтан из омской сгущенки

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Фото: правительство Омской области
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На XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России губернатор Омской области Александр Бурков представил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву фонтан из сгущенного молока.

С 8 по 11 ноября в Петропавловске проходит XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом году он посвящен новым подходам в развитии туризма между двумя государствами. Делегацию от Омской области возглавил губернатор Александр Бурков.

В первый день форума среди гостей вызвал ажиотаж выставочный холл «Яркое солнце на омских просторах», в котором разместили фонтан из омской сгущенки. Из желающих попробовать лакомство выстроилась очередь.

Губернатор Омской области лично провел Путина и Назарбаева по омской выставке, презентовал им туристические маршруты и показал фонтан из сгущенного молока, пишет ИА «Омскрегион».

Выставочный холл Омской области выполнен в экостиле и занимает площадь в 40 кв. м. Гости отдыхают в экопалатке и пробуют сгущенку. Также доступна возможность прогуляться по региону с помощью очков виртуальной реальности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Казахстане, в приветственном слове к участникам пленарного заседания XV Форума межрегионального сотрудничества отметил рост товарооборота между двумя странами и разносторонние взаимоотношения государств в экономической сфере.

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