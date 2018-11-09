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Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Казахстане, в приветственном слове к участникам пленарного заседания XV Форума межрегионального сотрудничества отметил рост товарооборота между двумя странами и разносторонние взаимоотношения государств в экономической сфере.

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По словам российского лидера, Казахстан занимает второе место среди торгово-экономических партнеров России в СНГ после Белоруссии, отмечается в пятницу, 9 ноября, на сайте Кремля.

«У Казахстана есть все шансы занять первое место», — добавил президент. Россия и Казахстан сотрудничают в области высоких технологий, космоса, транспорта и углеводородов.

Глава государства отметил потенциал туристической сферы, которая для государств очень значима. «Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы и это направление деятельности «заиграло» как следует», — сказал Путин.

Перед началом пленарного заседания форума Путин и Назарбаев провели отдельную встречу.

XV Форум межрегионального сотрудничества проходит в Петропавловске, в этом году он посвящен новым подходам в развитии туризма двух стран, добавляет телеканал «Звезда».
 

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