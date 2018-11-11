Рогозин предложил проверять безопасность космонавтов сталинским методом

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля «Федерация» разработчиков новой системы аварийного спасения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения. — Ред)», — привел собеседник агентства цитату Рогозина, прозвучавшую на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия» в субботу, 10 ноября.

По словам источника, для примера глава «Роскосмоса» напомнил историю о том, как советский лидер Иосиф Сталин проверил надежность бронеавтомобиля, распорядившись поместить внутрь конструктора.

Тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. В 2023 году ожидается, что космический корабль совершит беспилотный полет к Международной космической станции, а на конец 2024 года запланирован его старт к МКС с экипажем из двух человек. Сейчас космонавтов из российского отряда еще не начали готовить к полету.

В конце ноября сообщалось, что корабль «Федерация» начали готовить к испытаниям. Будут проведены комплексные и автономные проверки.