Рогозин заявил о планах создать в России космический консорциум

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» планирует создать консорциум космической робототехники для поддержки экипажей перспективного корабля «Федерация». Об этом сообщил в субботу, 10 ноября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На совещании в РКК «Энергия» поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК)», — написал он в Twitter.

Тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. В 2023 году ожидается, что космический корабль совершит беспилотный полет к Международной космической станции, а на конец 2024 года запланирован его старт к МКС с экипажем из двух человек.

Сейчас космонавтов из российского отряда еще не начали готовить к полету.

В конце ноября сообщалось, что корабль «Федерация» начали готовить к испытаниям. Будут проведены комплексные и автономные проверки.