До конца года в России запустят пять ракет с четырех космодромов

Четыре российских космодрома в ноябре будут участвовать в запуске пяти отечественных ракет. Об этом 22 ноября «Интерфаксу» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Ближайший пуск запланирован на 30 ноября с Плесецка. Ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту военные спутники. Затем 3 декабря с «Байконура» стартует ракета «Союз-ФГ» с первой после аварии пилотируемой миссией на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-11», — сказал источник.

Также 18 декабря ракета «Союз-СТ-А» выведет с Гвианского космического центра спутник CSO-1, 21 декабря ракета «Протон-М» стартует с «Байконура» со спутником «Благовест». 25 декабря с «Восточного» будет запущена ракета «Союз 2.1а» со спутниками «Канопус-В» и малыми космическими аппаратами.

С января текущего года «Роскосмос» обеспечил 15 пусков. Также в ноябре стало известно, что в конце 2019 года Сотрудники космодрома Плесецк готовятся запустить вторую тяжелую ракету.