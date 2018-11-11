Стоимость пуска ракеты «Союз-5» составит $60 млн

Стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5» в рамках совместного проекта России и Казахстана «Байтерек» составит $60 млн. Об этом говорится в видео, опубликованном в Twitter главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Краткое описание совместного с Казахстаном проекта Байтерек. Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса Союз-5 и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит"https://t.co/pBJZA2WSnR pic.twitter.com/mWgDckD3i9 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.

Отмечается, что эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит предприятиям из России и Казахстана ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год. Также за счет реализации проекта на космодроме Байконур будет открыто около 500 рабочих мест.

В видео подчеркивается, что ракета сможет конкурировать с Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

Ранее в этот же день Рогозин сообщил о планах запустить 240 космических носителей «Союз-5» на Байконуре в течение 40 лет. Он также уточнил, что общий бюджет пусков составит $14,4 млрд.