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Стоимость пуска ракеты «Союз-5» составит $60 млн

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5» в рамках совместного проекта России и Казахстана «Байтерек» составит $60 млн. Об этом говорится в видео, опубликованном в Twitter главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Отмечается, что эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит предприятиям из России и Казахстана ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год. Также за счет реализации проекта на космодроме Байконур будет открыто около 500 рабочих мест.

В видео подчеркивается, что ракета сможет конкурировать с Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

Ранее в этот же день Рогозин сообщил о планах запустить 240 космических носителей «Союз-5» на Байконуре в течение 40 лет. Он также уточнил, что общий бюджет пусков составит $14,4 млрд.

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