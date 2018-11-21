Минобороны продлит сроки службы ракетных комплексов «Сатана» и «Тополь-М»

Министерство обороны России намерено продлить сроки службы ракетных комплексов «Сатана» и «Тополь-М», а также ракет УР-100Н. Для этого ведомство объявило аукцион, следует из материалов на портале госзакупок.

Как сообщает «РИА Новости», начальная цена госконтракта составляет 938,3 млн рублей. Максимальный срок его выполнения — 10 ноября 2020 года.

Отмечается, что исполнитель должен будет обеспечить «продленный срок эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П155, 15П165, 15П135 и 15П118М». Первые два индекса относятся к ракетным комплексам «Тополь-М» в различных версиях, индекс 15П118М — к комплексам «Сатана», а 15П135 — к советской межконтинентальной баллистической ракете шахтного базирования УР-100Н.

Победителя аукциона определят 10 декабря.

Ракетный комплекс «Сатана» предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району. Его применение позволяет реализовать стратегию гарантированного ответного удара.

«Тополь-М» — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В шахтном варианте базирования он был принят на вооружение в 2000 году. 17 мая стало известно, что Россия рассматривает вариант применения межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» для запусков спутников.