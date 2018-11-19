Корабли ВМФ РФ получат новые сверхзвуковые дальнобойные ракеты

Новые фрегаты и корветы ВМФ РФ получат сверхзвуковую дальнобойную ракету в составе комплекса противовоздушной обороны «Полимент-Редут», которая сможет поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и высоте до 35 км. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны РФ.

Испытания новой сверхзвуковой ракеты пройдут в 2019 году. Боеприпас установят на фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков», корветы проекта 20380 и другие перспективные боевые корабли с комплексом «Полимент-Редут».

Дальнобойные ракеты позволят создать вокруг российских морских и наземных объектов безопасную зону радиусом в несколько сотен километров. Боеприпас способен поражать крылатые и баллистические ракеты, беспилотники, а также сбивать палубные ударные самолеты прямо над авианосцем.

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Сбить со света: корабли получат новые зенитные ракеты