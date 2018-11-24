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Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о поставленной задаче проверить, были ли американские астронавты на Луне. 

«Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они или не были», — сказал Рогозин, сообщает 24 ноября «РИА Новости».

Как уточнил глава «Роскосмоса» во время посещения компании «Российские космические системы» в Москве  с президентом Молдавии Игорем Додоном, ни одна страна в мире не сможет в одиночку реализовать лунную программу. Москва рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в освоении Луны, добавил Рогозин.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

В 1969 году американский астронавт Нейл Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.

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