Рогозин рассказал о праве женщины стать командиром лунной миссии

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что российскую пилотируемую лунную миссию в 2030-х годах может возглавить женщина. Председатель корпорации заверил 19 ноября в ходе пресс-конференции в Москве, что в космической сфере нет гендерной дискриминации.

В этот же день генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин сообщил, что первая высадка российских космонавтов на Луну с двухнедельной миссией планируется после 2030 года. На поверхность земного спутника собираются отправить троих космонавтов.

«У нас нет здесь никакого гендерного подхода, у нас важен профессионализм, физическое и морально-психологическое состояние космонавта или астронавта», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, Рогозин напомнил, что сейчас на борту МКС находится астронавт США Серина Ауньён-Чэнселлор. «В следующем году будет новый набор, и планируем, что у нас попадут туда и женщины. Они и сейчас у нас в отряде космонавтов есть», — пояснил глава корпорации, пошутив, что без женщин тяжело даже в космосе.

Вместе с тем Рогозин признал, что в прошлые годы у страны были проблемы, связанные с набором женщин в отряд космонавтов, однако сейчас, по его словам, они полностью решены.

21 сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что ведомство пересмотрит список профессий, запрещенных для женщин.