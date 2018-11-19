Глава Союза женщин РФ ответила на слова американского хоккеиста о россиянках

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала заявление американского хоккеиста Райана Уитни о внешности российских женщин.

Спортсмен, выступавший ранее за ХК «Сочи», считает, что в России женщины «либо шикарные, либо полные замарашки», а золотая середина отсутствует. «Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявлял он в одном из подкастов Spittin’ Chiclets.

«Это обиженный мужчина, неполноценный как личность», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

Лахова обратила внимание, что хоккеист сравнивает россиянок с Курниковой, которая давно живет за границей. Как подчеркивает сенатор, это означает, что Уитни вообще не знает российских женщин.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева назвала слова хоккеиста гадостью.