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Глава Союза женщин РФ ответила на слова американского хоккеиста о россиянках

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала заявление американского хоккеиста Райана Уитни о внешности российских женщин.

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Спортсмен, выступавший ранее за ХК «Сочи», считает, что в России женщины «либо шикарные, либо полные замарашки», а золотая середина отсутствует. «Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявлял он в одном из подкастов Spittin’ Chiclets.

«Это обиженный мужчина, неполноценный как личность», — приводит слова сенатора «РИА Новости»

Лахова обратила внимание, что хоккеист сравнивает россиянок с Курниковой, которая давно живет за границей. Как подчеркивает сенатор, это означает, что Уитни вообще не знает российских женщин. 

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева назвала слова хоккеиста гадостью.

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