В Москве женщины согласны зарабатывать меньше мужчин

Жительницы Москвы ожидают более низкую зарплату, чем мужская часть населения столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования зарплатных ожиданий порталом SuperJob.

Опрос проводился среди представителей 17 профессий. Оказалось, что зарплатные ожидания женщин в среднем на 6 тыс. рублей ниже, чем у мужчин, претендующих на аналогичную должность.

Самая большая разница замечена у архитекторов. Мужчины ожидают зарплату порядка 85 тыс. рублей, а женщины в среднем рассчитывают на 73 тыс. рублей.

Также существенно различаются представления о зарплате у инженеров-проектировщиков, менеджеров интернет-проектов (80 тыс. у мужчин и 70 тыс. у женщин), пишет ТАСС.

Женщины-юристы в среднем рассчитывают на зарплату на 6 тыс. рублей меньше, чем у мужчин.

Минимальные различия зафиксированы у программистов 1с (120 тыс. и 118 тыс. рублей) и поваров (45 тыс. и 43 тыс. соответственно).

«В целом же сравнение результатов аналогичных исследований 2010, 2014 и 2018 годов демонстрирует возросшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места», –– говорится в материале исследования.

30 октября сообщалось, что средняя зарплата учителей общего образования в Москве выросла до 90 тыс. рублей.