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В Москве женщины согласны зарабатывать меньше мужчин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жительницы Москвы ожидают более низкую зарплату, чем мужская часть населения столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования зарплатных ожиданий порталом SuperJob.

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Опрос проводился среди представителей 17 профессий. Оказалось, что зарплатные ожидания женщин в среднем на 6 тыс. рублей ниже, чем у мужчин, претендующих на аналогичную должность.

Самая большая разница замечена у архитекторов. Мужчины ожидают зарплату порядка 85 тыс. рублей, а женщины в среднем рассчитывают на 73 тыс. рублей.

Также существенно различаются представления о зарплате у инженеров-проектировщиков, менеджеров интернет-проектов (80 тыс. у мужчин и 70 тыс. у женщин), пишет ТАСС.

Женщины-юристы в среднем рассчитывают на зарплату на 6 тыс. рублей меньше, чем у мужчин.

Минимальные различия зафиксированы у программистов 1с (120 тыс. и 118 тыс. рублей) и поваров (45 тыс. и 43 тыс. соответственно).

«В целом же сравнение результатов аналогичных исследований 2010, 2014 и 2018 годов демонстрирует возросшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места», –– говорится в материале исследования.

30 октября сообщалось, что средняя зарплата учителей общего образования в Москве выросла до 90 тыс. рублей.

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