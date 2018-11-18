В Бельгии появится женский спецназ

Министерство обороны Бельгии планирует создать женское подразделение специального назначения в конце 2019 или в начале 2020 года, сообщает RTBF со ссылкой на ведомство.

Власти королевства разрешили женщинам служить в армии более 40 лет назад. Несмотря на это, их не так много среди 27 тыс. военных — около 7,8%. В основном они присутствуют в составе сухопутных войск (863) и военно-воздушных сил (601). Среди офицеров бельгийской армии 13,9% приходится на женщин.

Всеобщая воинская обязанность в стране была отменена в 1992 году. Однако с 2010-го любой желающий может поступить на срочную службу на добровольной основе. Для этого молодые парни и девушки до 24 лет должны пройти годовое обучение, во время которого они получают пособие. После этого молодые люди получают право служить в заранее выбранной воинской части. Покинуть службу можно в течение первых шести месяцев, пишет «Федеральное агентство новостей».

Срочная служба длится не более трех лет, но для тех, кто хочет получить офицерское звание, данный срок увеличивается на год. Всё это время после прохождения учебы военнослужащие получают зарплату около €21 тыс. в год без вычета налогов.

14 октября сообщалось, что второй раз в истории Украины женщина стала генералом. Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении соответствующего звания начальнику военно-медицинского управления СБУ Людмиле Шугалей.