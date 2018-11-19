Слова американского хоккеиста об уродстве россиянок осудили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева назвала гадостью слова американского хоккеиста Райана Уитни, который назвал некоторых российских женщин уродливыми.

Хоккеист, выступавший ранее за ХК «Сочи», считает, что в России женщины либо шикарные, либо полные замарашки. «Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявлял он в одном из подкастов Spittin’ Chiclets.

Плетнева отметила, что у хоккеиста явно «плохо с головой». Отвечая на вопрос, нужно ли ему извиниться перед российскими женщинами, депутат заявила, что мужчины, позволяющие себе подобные высказывания, никогда не просят прощения.

«Такие не извиняются, а если извиняются, то лишь бы только не попало за это. Любая женщина для своего мужчины […] всегда самая лучшая, поэтому тут даже комментировать нечего», — сказала парламентарий журналистам «РИА Новости».

Уитни играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2014/15 за «Сочи». Также он выступал за такие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Флориду Пантерз» и «Анахайм Дакс». Является серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере (2010) в составе сборной США.

В октябре прошлого года Уитни и еще один бывший хоккеист Пол Биссоннетт запустили подкаст Spittin’ Chiclets. Спортсмены в эфире без цензуры обсуждают НХЛ и связанные с хоккеем темы.