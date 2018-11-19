Ракету «Ангара» используют в лунной программе

Российская тяжелая ракета «Ангара» будет занята в лунной программе, рассказал в понедельник, 19 ноября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, именно с «Ангарой» связывают перспективы создания транспортной системы к Луне.

Рогозин также отметил, что третий пуск ракеты запланирован на 2020 год, однако не уточнил, с какого именно космодрома.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов, оно использует экологически чистые компоненты топлива. Два пуска новой ракеты осуществлены с космодрома Плесецк в 2014 году. Первый летный образец ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с водородным разгонным блоком могут изготовить к концу 2026 года.

6 ноября Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы создаст на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу. Изучать Луну предполагается в том числе с помощью роботов-аватаров.