Космонавт назвал способ проверки высадки американцев на Луну

Неопровержимым доказательством присутствия американских астронавтов служат следы техники, работавшей на Луне. Такую точку зрения озвучил космонавт Сергей Рязанский.

«Наверняка останутся следы, наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего, Так что почему бы и нет», — приводит его слова «Говорит Москва».

Как подчеркивает космонавт, у него «нет сомнений» в том, что американцы действительно высаживались на Луне.

Ранее в субботу, 24 ноября, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что поставлена задача проверить, были ли американские астронавты на Луне.

В 1969 году американский астронавт Нейл Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.