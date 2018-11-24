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Космонавт назвал способ проверки высадки американцев на Луну

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Фото: ИТАР-ТАСС
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Неопровержимым доказательством присутствия американских астронавтов служат следы техники, работавшей на Луне. Такую точку зрения озвучил космонавт Сергей Рязанский. 

«Наверняка останутся следы, наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего, Так что почему бы и нет», — приводит его слова «Говорит Москва». 

Как подчеркивает космонавт, у него «нет сомнений» в том, что американцы действительно высаживались на Луне. 

Ранее в субботу, 24 ноября, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что поставлена задача проверить, были ли американские астронавты на Луне.

В 1969 году американский астронавт Нейл Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.

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