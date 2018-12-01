Стали известны сроки появления российской базы на Луне
Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания «Роскосмоса» и совета РАН по космосу.
В эти сроки Россия планирует осуществлять на спутник Земли доставку «крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами».
При этом в документе, который цитирует «РИА Новости», не уточняется, что именно будет подразумевать под собой полноценная лунная база.
В предложении рабочей группы «Роскосмоса» и РАН от 2014 года указывалось, что база должна включать модули с системами жизнеобеспечения для проживания космонавтов.
Также предполагалось наличие центров мониторинга Земли, средств энергообеспечения и связи, стендов для экспериментов и испытаний. Вокруг базы должна располагаться обсерватория.
Базу планировалось развернуть в районе южного полюса Луны с учетом максимально продолжительной освещенности и постоянной радиовидимости с Земли.
21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению Луны. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.
24 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в этой связи заявил о поставленной задаче — проверить, были ли американские астронавты на Луне. Официальный представитель госкорпорации позже назвал слова Рогозина шуткой.
В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.
Активная подготовка к высадке началась в 1961 году. Когда 12 апреля Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, президент США Джон Кеннеди заявил, что американцы высадятся на спутник Земли до 1970 года
Ракета «Сатурн-5» вылетела из Космического центра NASA 16 июля в 13:32 UTC (16:32 по Москве). Время было выбрано с таким расчетом, чтобы Солнце на момент посадки было не слишком низко (из-за длинных теней) и не слишком высоко (из-за отсутствия теней и высокой температуры на поверхности). Оптимальным было раннее лунное утро, которое длится 16 часов
Полет транслировали по телевидению всего мира. За исключением СССР и Китая. На фото лунный модуль «Орел» после расстыковки с командно-служебным модулем «Колумбия» на окололунной орбите
Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль 20 июля в 20:17:39 UTC (23:17:39 по Москве). Первым делом, открыв люк, Армстронг выбросил наружу мешок с мусором
На знаменитом фотоснимке не Нил Армстронг, а Базз Олдрин, который спрыгнул на лунную поверхность на 18 минут позже. Сделав это, он осмотрелся, держась за лестницу, и сказал: «Красивый вид! Великолепная пустыня!»
Первые люди пробыли на Луне 21 час 36 минут и 21 секунду. На посадочной площадке они оставили металлическую табличку с изображением полушарий Земли, океанов и континентов без государственных границ и текстом: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 нашей эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества». На фото Базз Олдрин выгружает комплект научных приборов
«Аполлон-11» доставил на Землю 21,55 кг образцов лунного грунта. По воспоминаниям Армстронга, мелкие частицы прилипали тонкими слоями к подошвам и бокам лунных ботинок, как измельченный древесный уголь. И имели едкий запах
Любимый аргумент конспирологов в пользу того, что высадку на Луне снимали в Голливуде, – будто бы развевающийся на ветру флаг. Его отмел известный космонавт Алексей Леонов: «Ткань применялась с довольно жесткой армированной сеткой, полотнище было скручено в трубочку и заправлено в чехол. Астронавты взяли с собой гнездо, которое сначала вставили в лунные грунт, а затем воткнули в него древко флага, и уже потом сняли чехол. И вот когда сняли чехол, полотнище флага в условиях пониженной гравитации стало разворачиваться, а остаточная деформация пружинистой армированной сетки создала впечатление, что флаг полощется, как на ветру»
«Я думаю, что мы полетели на Луну, потому что это в природе человека — сталкиваться с трудностями. Это в природе его глубоко внутренней души... мы обязаны делать все эти вещи так же, как лосось должен плыть против течения», – сказал Нил Армстронг на пресс-конференции после полета. На фото он в кабине «Орла» после выхода на поверхность Луны
Во время подъема с поверхности Луны на взлетной ступени Олдрин увидел в свой иллюминатор, как под воздействием реактивной струи полетели в разные стороны мелкие куски теплоизоляции посадочной ступени и упал установленный флаг. На Землю астронавты вернулись вечером 24 июня
На фото «Орел» перед стыковкой, снятый Майклом Коллинзом из «Колумбии», на фоне восходящей Земли. Там Коллинз провел все время, пока его коллеги гуляли по Луне