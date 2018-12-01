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Стали известны сроки появления российской базы на Луне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания «Роскосмоса» и совета РАН по космосу.

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В эти сроки Россия планирует осуществлять на спутник Земли доставку «крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами».

При этом в документе, который цитирует «РИА Новости», не уточняется, что именно будет подразумевать под собой полноценная лунная база.

В предложении рабочей группы «Роскосмоса» и РАН от 2014 года указывалось, что база должна включать модули с системами жизнеобеспечения для проживания космонавтов.

Также предполагалось наличие центров мониторинга Земли, средств энергообеспечения и связи, стендов для экспериментов и испытаний. Вокруг базы должна располагаться обсерватория.

Базу планировалось развернуть в районе южного полюса Луны с учетом максимально продолжительной освещенности и постоянной радиовидимости с Земли.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению Луны. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

24 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в этой связи заявил о поставленной задаче — проверить, были ли американские астронавты на Луне. Официальный представитель госкорпорации позже назвал слова Рогозина шуткой.

В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.

Apollo_11
Американские астронавты высадились на Луну 20 июля 1969 года. Воспоминания участников и малоизвестные факты об экспедиции – в фотогалерее портала iz.ru. На фото: Нил Армстронг сделал свой маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества левой ногой
Фото: Getty Images/NASA/Newsmakers
Apollo_11
Все участники экспедиции «Аполлон-11» были пилотами с опытом космических полетов. Командир экспедиции Нил Армстронг (слева) служил в авиации ВМС США, но к 1969 году работал уже в НАСА на гражданской должности. Пилот командного модуля Майкл Коллинз (по центру) и лунный модуль-пилот Эдвин Э. Олдрин-младший (справа) были офицерами ВВС США. Все трое — одногодки, 1930 года рождения
Фото: NASA
Apollo_11

Активная подготовка к высадке началась в 1961 году. Когда 12 апреля Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, президент США Джон Кеннеди заявил, что американцы высадятся на спутник Земли до 1970 года

Фото: NASA
Apollo_11

Ракета «Сатурн-5» вылетела из Космического центра NASA 16 июля в 13:32 UTC (16:32 по Москве). Время было выбрано с таким расчетом, чтобы Солнце на момент посадки было не слишком низко (из-за длинных теней) и не слишком высоко (из-за отсутствия теней и высокой температуры на поверхности). Оптимальным было раннее лунное утро, которое длится 16 часов

Фото: NASA
Apollo_11

Полет транслировали по телевидению всего мира. За исключением СССР и Китая. На фото лунный модуль «Орел» после расстыковки с командно-служебным модулем «Колумбия» на окололунной орбите

Фото: NASA
Apollo_11

Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль 20 июля в 20:17:39 UTC (23:17:39 по Москве). Первым делом, открыв люк, Армстронг выбросил наружу мешок с мусором

Фото
Apollo_11

На знаменитом фотоснимке не Нил Армстронг, а Базз Олдрин, который спрыгнул на лунную поверхность на 18 минут позже. Сделав это, он осмотрелся, держась за лестницу, и сказал: «Красивый вид! Великолепная пустыня!»

Фото: NASA
Apollo_11

Первые люди пробыли на Луне 21 час 36 минут и 21 секунду. На посадочной площадке они оставили металлическую табличку с изображением полушарий Земли, океанов и континентов без государственных границ и текстом: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 нашей эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества». На фото Базз Олдрин выгружает комплект научных приборов

Фото: NASA
Apollo_11

«Аполлон-11» доставил на Землю 21,55 кг образцов лунного грунта. По воспоминаниям Армстронга, мелкие частицы прилипали тонкими слоями к подошвам и бокам лунных ботинок, как измельченный древесный уголь. И имели едкий запах

Фото: NASA
Apollo 11

Любимый аргумент конспирологов в пользу того, что высадку на Луне снимали в Голливуде, – будто бы развевающийся на ветру флаг. Его отмел известный космонавт Алексей Леонов: «Ткань применялась с довольно жесткой армированной сеткой, полотнище было скручено в трубочку и заправлено в чехол. Астронавты взяли с собой гнездо, которое сначала вставили в лунные грунт, а затем воткнули в него древко флага, и уже потом сняли чехол. И вот когда сняли чехол, полотнище флага в условиях пониженной гравитации стало разворачиваться, а остаточная деформация пружинистой армированной сетки создала впечатление, что флаг полощется, как на ветру»

Фото: NASA
Apollo_11

«Я думаю, что мы полетели на Луну, потому что это в природе человека — сталкиваться с трудностями. Это в природе его глубоко внутренней души... мы обязаны делать все эти вещи так же, как лосось должен плыть против течения», – сказал Нил Армстронг на пресс-конференции после полета. На фото он в кабине «Орла» после выхода на поверхность Луны

Фото: NASA
Apollo_11

Во время подъема с поверхности Луны на взлетной ступени Олдрин увидел в свой иллюминатор, как под воздействием реактивной струи полетели в разные стороны мелкие куски теплоизоляции посадочной ступени и упал установленный флаг. На Землю астронавты вернулись вечером 24 июня

Фото: NASA
Apollo_11

На фото «Орел» перед стыковкой, снятый Майклом Коллинзом из «Колумбии», на фоне восходящей Земли. Там Коллинз провел все время, пока его коллеги гуляли по Луне

Фото: NASA
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