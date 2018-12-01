Стали известны сроки появления российской базы на Луне

Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания «Роскосмоса» и совета РАН по космосу.

В эти сроки Россия планирует осуществлять на спутник Земли доставку «крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами».

При этом в документе, который цитирует «РИА Новости», не уточняется, что именно будет подразумевать под собой полноценная лунная база.

В предложении рабочей группы «Роскосмоса» и РАН от 2014 года указывалось, что база должна включать модули с системами жизнеобеспечения для проживания космонавтов.

Также предполагалось наличие центров мониторинга Земли, средств энергообеспечения и связи, стендов для экспериментов и испытаний. Вокруг базы должна располагаться обсерватория.

Базу планировалось развернуть в районе южного полюса Луны с учетом максимально продолжительной освещенности и постоянной радиовидимости с Земли.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению Луны. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

24 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в этой связи заявил о поставленной задаче — проверить, были ли американские астронавты на Луне. Официальный представитель госкорпорации позже назвал слова Рогозина шуткой.

В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.