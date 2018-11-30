Россия планирует развернуть над Луной аналог ГЛОНАСС

В рамках российской программы исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 год на окололунной орбите планируется развертывание спутников связи. Об этом говорится в проекте решения «Роскосмоса» и Совета РАН по космосу.

Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.

«Доставка к Луне серии космических аппаратов для орбитальных исследований и для обеспечения глобальной системы связи и позиционирования <…> Разворачивание системы навигационных спутников Луны (в 2036–2040 годы)», — приводит «РИА Новости» список задач, обозначенных в документе.

По данным агентства, концепция такой же системы описана в презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина.

«Предполагается поэтапное развитие спутниковой составляющей — использование действующих космических аппаратов, дооснащение околоземной спутниковой группировки и создание в перспективе окололунной группировки навигационных космических аппаратов», — говорится в ней.

Согласно презентации, система должна включать спутники на земной орбите, транслирующие навигационный сигнал от Земли, а также сеть космических аппаратов на орбите Луны.

Похожие идеи содержались в 2014 году в предложениях «Роскосмоса» и РАН по освоению Луны. Тогда предлагалось создать сеть малых лунных спутников связи и навигации для установки постоянной радиосвязи экипажей и техники, находящихся на Луне, с Землей.

При увеличении числа этих аппаратов они могли бы обеспечивать систему навигации для экспедиций на лунной поверхности (проект «ГЛОНАСС–Луна»).



29 ноября были названы сроки создания российской окололунной станции.