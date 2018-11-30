Прямой эфир

Россия планирует развернуть над Луной аналог ГЛОНАСС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках российской программы исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 год на окололунной орбите планируется развертывание спутников связи. Об этом говорится в проекте решения «Роскосмоса» и Совета РАН по космосу.

Новая лунная афера: зачем нужна американская окололунная станция
В освоении космоса люди столкнулись с кризисом целеполагания

Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.

«Доставка к Луне серии космических аппаратов для орбитальных исследований и для обеспечения глобальной системы связи и позиционирования <…> Разворачивание системы навигационных спутников Луны (в 2036–2040 годы)», — приводит «РИА Новости» список задач, обозначенных в документе.

По данным агентства, концепция такой же системы описана в презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина.

«Предполагается поэтапное развитие спутниковой составляющей — использование действующих космических аппаратов, дооснащение околоземной спутниковой группировки и создание в перспективе окололунной группировки навигационных космических аппаратов», — говорится в ней.

Согласно презентации, система должна включать спутники на земной орбите, транслирующие навигационный сигнал от Земли, а также сеть космических аппаратов на орбите Луны.

Похожие идеи содержались в 2014 году в предложениях «Роскосмоса» и РАН по освоению Луны. Тогда предлагалось создать сеть малых лунных спутников связи и навигации для установки постоянной радиосвязи экипажей и техники, находящихся на Луне, с Землей.

При увеличении числа этих аппаратов они могли бы обеспечивать систему навигации для экспедиций на лунной поверхности (проект «ГЛОНАСС–Луна»).

29 ноября были названы сроки создания российской окололунной станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Роскосмосе» назвали сроки реализации российской лунной программы
Япония отправит экспедицию для исследования полюса Луны в 2023 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017