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Япония отправит экспедицию для исследования полюса Луны в 2023 году

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Arco Images/Kosten
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует отправить исследовательскую экспедицию к лунному полюсу в 2023 году для подтверждения наличия там воды. Об этом заявил глава агентства Хироши Ямакава во вторник, 20 ноября.

«Мы нацелены на осуществление точного приземления на поверхность Луны посредством технологии SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), которая находится в стадии разработки. За этим следует план запуска международной исследовательской экспедиции к лунному полюсу для подтверждения наличия водных ресурсов и возможности их извлечения. Данная миссия намечена на 2023 финансовый год (начинается с 1 апреля 2023 календарного года. — Ред.)», — цитирует слова Ямакавы ТАСС.

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Президент JAXA также рассказал о разработке сценария по созданию спускаемого/подъемного аппарата при международном сотрудничестве для получения образцов грунта Луны (миссия Heracles).

«Что касается вопроса о создании лунной станции, в настоящее время пять космических агентств, входящих в программу МКС, обсуждают участие в создании лунного орбитального порта к 2020 году. Японское космическое агентство JAXA рассматривает вопрос об участии в проекте по созданию лунного порта, основываясь на имеющемся технологическом потенциале», — добавил Ямакава.

Ранее пресс-служба японского аэрокосмического агентства JAXA сообщила, что на Землю была доставлена капсула с образцами белковых кристаллов, которые были получены во время экспериментов на МКС.

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