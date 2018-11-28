В «Роскосмосе» назвали сроки реализации российской лунной программы

Российская программа освоения Луны будет осуществлена до 2040 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в среду, 28 ноября.

«Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что интерес человечества к Луне связан прежде всего с тем, что на спутнике обнаружены «уникальные районы, обладающие благоприятными условиями для строительства лунных баз».

«Цель лунных программ — обеспечение национальных интересов на новом космическом рубеже», — добавили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее 28 ноября состоялось заседание Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева, на котором обсуждалась программа исследования и освоения спутника Земли. Совет РАН поддержал развертывание российской станции на Луне и строительство там обсерватории.