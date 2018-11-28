В NASA рассказали о намерении вернуться на Луну

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил на своей странице в Twitter о намерении Соединенных Штатов в скором времени вернуться на Луну. Он также подчеркнул, что это произойдет «раньше, чем вы думаете».

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 27 ноября 2018 г.

Брайденстайн отметил, что новые партнерские отношения по данному вопросу с американскими компаниями будут заключены 29 ноября. На этой неделе NASA обнародует полный список участников лунной программы. Пока нет информации о том, кто именно займется созданием ракеты для возвращения на Луну.

26 ноября сообщалось, что космический аппарат InSight совершил посадку на Марс. Посадка произошла в расчетное время — 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск). На следующий день InSight прислал первое фото с поверхности Красной планеты.