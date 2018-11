В NASA рассказали о намерении вернуться на Луну

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил на своей странице в Twitter о намерении Соединенных Штатов в скором времени вернуться на Луну. Он также подчеркнул, что это произойдет «раньше, чем вы думаете».

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we're doing it sooner than you think!