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В NASA рассказали о намерении вернуться на Луну

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Фото: REUTERS/Peter Cziborra
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Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил на своей странице в Twitter о намерении Соединенных Штатов в скором времени вернуться на Луну. Он также подчеркнул, что это произойдет «раньше, чем вы думаете».

Брайденстайн отметил, что новые партнерские отношения по данному вопросу с американскими компаниями будут заключены 29 ноября. На этой неделе NASA обнародует полный список участников лунной программы. Пока нет информации о том, кто именно займется созданием ракеты для возвращения на Луну.

26 ноября сообщалось, что космический аппарат InSight совершил посадку на Марс. Посадка произошла в расчетное время — 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск). На следующий день InSight прислал первое фото с поверхности Красной планеты.

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