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Пенс поздравил NASA с успешной посадкой аппарата InSight на Марс

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Фото: TASS/ZUMA
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Вице-президент США Майк Пенс поздравил NASA и американские компании Lockheed Martin и ULA Launch с успешной посадкой модуля Mars InSight на Марс. Об этом он сообщил в понедельник, 26 ноября.

«Поздравляю NASA, Lockheed Martin, ULA Launch и всех, кто сделал сегодняшнюю посадку InSight возможной! Это стало восьмым разом, когда США сели на Марс, и первой миссией по изучению глубин Марса. Невероятное достижение!» — цитирует Пенса RT.

26 ноября американский аппарат InSight совершил посадку на Марсе и передал первое изображение с его поверхности. Аппарат займется изучением сейсмической активности планеты.

3 августа инженеры NASA опубликовали программное обеспечение, необходимое для создания упрощенной версии марсохода Curiosity. Кроме того, они предоставили инструкцию по ее сборке. Все детали для постройки ровера можно найти в обычных магазинах.

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