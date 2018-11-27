Пенс поздравил NASA с успешной посадкой аппарата InSight на Марс

Вице-президент США Майк Пенс поздравил NASA и американские компании Lockheed Martin и ULA Launch с успешной посадкой модуля Mars InSight на Марс. Об этом он сообщил в понедельник, 26 ноября.

«Поздравляю NASA, Lockheed Martin, ULA Launch и всех, кто сделал сегодняшнюю посадку InSight возможной! Это стало восьмым разом, когда США сели на Марс, и первой миссией по изучению глубин Марса. Невероятное достижение!» — цитирует Пенса RT.

26 ноября американский аппарат InSight совершил посадку на Марсе и передал первое изображение с его поверхности. Аппарат займется изучением сейсмической активности планеты.

3 августа инженеры NASA опубликовали программное обеспечение, необходимое для создания упрощенной версии марсохода Curiosity. Кроме того, они предоставили инструкцию по ее сборке. Все детали для постройки ровера можно найти в обычных магазинах.