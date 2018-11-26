Американский аппарат InSight совершил посадку на Марсе

Американский космический аппарат InSight совершил посадку на Марс в понедельник 26 ноября, сообщает NASA.

Отделение посадочного модуля станции произошло в 14:40 по времени Восточного побережья США (22:40 мск). Через семь минут после этого аппарат вошел в марсианскую атмосферу на высоте около 125 км от поверхности планеты, передает ТАСС.

Посадка на Марсе произошла в расчетное время — 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск). Через семь минут после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на Землю, а еще спустя девять минут, начать процесс раскрытия двух солнечных батарей.

Межпланетный аппарат InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

В течение примерно 26 земных месяцев или одного марсианского года InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки.