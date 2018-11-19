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NASA направит в 2020 году новейший марсоход к Красной планете

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Фото: Global Look Press/JPL-Caltech
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Марсоход NASA Mars 2020 совершит посадку в кратере Джезеро на Красной планете 18 февраля 2021 года, старт миссии запланирован на лето 2020 года, рассказали 19 ноября в агентстве.

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Исполняющая обязанности руководителя планетарных исследований NASA Лори Глейз отметила, что США — единственная страна, космические миссии которой «перенесли посадку на Марс, передает «РИА Новости».

Над выбором места посадки ровера специалисты работали в течение пяти лет. Основной задачей марсохода NASA станет поиск следов жизни, возможно, существовавшей на Красной планете. Также он будет собирать образцы грунта и анализировать их для последующей доставки на Землю.

Возможное возвращение образцов марсианского грунта запланировали на начало 2030-х годов.

Ранее в понедельник стало известно, что испытания многоцелевого пилотируемого корабля «Орион» по плану намечены на март 2019 года. Это будет пробный пуск с прерыванием полета, пояснили в NASA.

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