Корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США

Ракета-носитель Antares с транспортным кораблем Cygnus, который доставит груз на Международную космическую станцию (МКС), успешно стартовала с космодрома в штате Вирджиния, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Тwitter.

По данным агентства на 12:15 по мск, грузовой корабль успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС, куда он доставит более трех тонн, в том числе продовольствие, оборудование и приборы для научных экспериментов. Стыковка Cygnus с Международной космической станцией запланирована понедельник, на 19 ноября.

Запуск Antares изначально был запланирован на 15 ноября, однако дважды переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

В начале мая текущего года NASA опубликовало отчет, в котором говорилось, что США могут столкнутся с проблемами в сфере доставки грузов на МКС из-за антироссийских санкций. В частности, речь шла об ограничениях на совместную деятельность с рядом компаний из России.