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Космический аппарат InSight прислал первое фото с поверхности Марса

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Космический аппарат NASA Mars InSight в понедельник, 26 ноября, совершил посадку на поверхности красной планеты и прислал свое первое фото.

На снимке видны мелкие частицы марсианской пыли.

Аппарат успешно приземлился в районе марсианских вулканов купол Гекаты, горы Элизий и купола Альбор в 22:54 мск.

В течение 26 земных месяцев или одного года на Марсе InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки. Все данные аппарат будет присылать на Землю.

16 ноября сообщалось, что ученым удалось объяснить возникновение гигантских речных каньонов на Марсе.

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