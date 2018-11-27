NASA обнародовало интерактивное видео с приземлением станции InSight на Марс

Американское космическое агентство (NASA) обнародовало интерактивное видео, в котором показан процесс посадки автоматической станции Mars InSight на поверхность Красной планеты.

Перед посадкой аппарат, весящий 385 кг, совершил торможение в атмосфере планеты, отметили в агентстве. Оно началось на расстоянии 128 км от Марса, которое было высчитано примерно за 6 минут. Зонд выпустил опоры и опустился на поверхность планеты только за 15 секунд до посадки.

Миссия InSight, запущенная в мае, предназначена для изучения геологического строения Марса, сообщает тееканал «Звезда».

Ранее во вторник руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт рассказал, что первая фотография, сделанная после посадки станции, позволяет изучить обстановку в месте посадки и оценить состояние аппаратуры.

Космический аппарат InSight совершил посадку на Марс 26 ноября в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск). Станцию с посадочным модулем вывели на траекторию полета к красной планете 5 мая запущенной с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) ракетой-носителем Atlas V.

InSight в течение одного марсианского года (около 26 земных месяцев) будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя подземные толчки и температуру почвы.