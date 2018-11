Первый снимок аппарата InSight с Марса поможет изучить место посадки

Первое фото, отправленное на Землю после посадки автоматической станции Mars InSight на красную планету, позволяет изучить обстановку в месте посадки, а также оценить состояние аппаратуры. Об этом рассказал руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт на брифинге, который транслировался 26 ноября на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Мы оценим, какова пыль в точке посадки <…>. Мы также сможем оценить характер поверхности в точке посадки», — заявил Банердт. По его словам, в ближайшие дни будет проверена работоспособность аппаратуры автоматической станции, сейсмические исследования Марса начнутся через несколько недель, передает ТАСС.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa