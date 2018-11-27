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Первый снимок аппарата InSight с Марса поможет изучить место посадки

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Первое фото, отправленное на Землю после посадки автоматической станции Mars InSight на красную планету, позволяет изучить обстановку в месте посадки, а также оценить состояние аппаратуры. Об этом рассказал руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт на брифинге, который транслировался 26 ноября на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Мы оценим, какова пыль в точке посадки <…>. Мы также сможем оценить характер поверхности в точке посадки», — заявил Банердт. По его словам, в ближайшие дни будет проверена работоспособность аппаратуры автоматической станции, сейсмические исследования Марса начнутся через несколько недель, передает ТАСС.

26 ноября космический аппарат InSight совершил посадку на Марс. Она произошла в 14:54 по времени восточного побережья Соединенных Штатов, или в 22:54 по мск. Станция InSight с посадочным модулем была выведена на траекторию полета к красной планете 5 мая ракетой-носителем Atlas V, запущенной с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

В течение одного марсианского года (около 26 земных месяцев) InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки.

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