В РАН одобрили строительство российской базы на Луне

Совет РАН по космосу поддержал развертывание российской станции на Луне и строительство там обсерватории, рассказал источник ТАСС в ракетно-космической отрасли в среду, 28 ноября.

Как пояснил собеседник агентства, помимо базы, на совете обсуждалась комплексная концепция общей программы исследования и освоения Луны — последовательность от автоматических аппаратов «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» к пилотируемой программе.

Ранее в ноябре о планах по созданию лунной базы рассказал глава «Рокосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, эта задача более масштабная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы.