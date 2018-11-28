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В РАН одобрили строительство российской базы на Луне

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Совет РАН по космосу поддержал развертывание российской станции на Луне и строительство там обсерватории, рассказал источник ТАСС в ракетно-космической отрасли в среду, 28 ноября. 

Как пояснил собеседник агентства, помимо базы, на совете обсуждалась комплексная концепция общей программы исследования и освоения Луны — последовательность от автоматических аппаратов «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» к пилотируемой программе. 

Ранее в ноябре о планах по созданию лунной базы рассказал глава «Рокосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, эта задача более масштабная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы.

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