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Названы сроки создания российской окололунной станции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российскую окололунную станцию могут начать строить уже в 2025 году. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на генконструктора пилотируемых комплексов РФ Евгения Микрина.

В представленной им презентации «Дорожной карты реализации Лунной программы» отмечается, что к орбитальной станции будут стыковаться прилетающие с Земли корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность Луны.

Тестирование модулей для окололунной станции пройдет на околоземной орбите, а основой для их создания станут разработанные для МКС отсеки.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

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