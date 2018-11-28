В «Роскосмосе» заявили о необходимости посадочных модулей для освоения Луны

Освоение Луны и реализация российской лунной программы осуществятся лишь при использовании посадочных модулей для полетов на спутник Земли. Об этом говорится в заявлении на сайте госкорпорации «Роскосмос» по итогам заседания Совета РАН по космосу в среду, 28 ноября.

«Будущее освоения Луны и реализации лунной программы в создании новых аппаратов многоразового использования, проектировании посадочных модулей для полетов на Луну, в поиске новых видов топлива, основанных на солнечной и ядерной энергии», — говорится в сообщении.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал РАН к участию для решения вопросов по полетам к Луне.

Также во время заседания отметили важность поддержки программы государством.

«Безусловно, когда мы говорим о стратегических целях и задачах, надо заручиться поддержкой государства. Сейчас крайне важный период для «Роскосмоса» — с одной стороны, есть финансово-экономические проблемы в отрасли, с другой стороны, мы стоим на пороге важной пятилетки — переход к новой космической технике», — отметил Рогозин.

Ранее 28 ноября Совет РАН по космосу поддержал развертывание российской станции на Луне и строительство там обсерватории.