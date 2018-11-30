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Добытые СССР частицы лунного грунта продали за $855 тыс. в США

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Фото: Sotheby's
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Частицы лунного грунта продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за $855 тыс. Они были доставлены на Землю советской автоматической станцией «Луна-16» в 1970 году.

Фрагменты грунта заключены в специальную металлическую коробку с надписью на русском языке «Частицы грунта Луны-16». На коробке есть увеличительное стекло, позволяющее лучше разглядеть находящиеся внутри частицы.

Образцы были выставлены на продажу владельцем, который также приобрел их на аукционе Sotheby's в 1993 году. Эти фрагменты являются единственными во владении частного лица. Артефакт ранее принадлежал Нине Королевой, супруге руководителя советской космической программы Сергея Королева.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

24 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в этой связи заявил о поставленной задаче — проверить, были ли американские астронавты на Луне. Официальный представитель госкорпорации позже назвал слова Рогозина шуткой.

В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.

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