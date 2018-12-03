«Союз МС-11» успешно вышел на орбиту

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» успешно стартовала с космодрома Байконур 3 декабря впервые после аварии. К настоящему моменту корабль уже вышел на околоземную орбиту, проинформировали в Роскосмосе.

«Штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» состоялось в расчетное время», — приводит ТАСС комментарий представителя госкорпорации.

Пуск «Союза-ФГ» был произведен в 14:31 мск. Все боковые блоки ракеты-носителя успешно отделились от центрального блока. Стыковка корабля с орбитальной станцией намечена на 20:36 мск. Срок ожидаемого пребывания экипажа на борту МКС — 194 дня.

В составе экипажа «Союза МС-11» космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства (CSA) Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Индикаторами невесомости для нового экипажа при старте корабля стали три плюшевые игрушки, в том числе дракон и эльф.

Этот запуск стал первым после после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября, которая произошла из-за деформации датчика контакта разделения. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто из них не пострадал.