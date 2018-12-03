Прямой эфир

«Союз МС-11» успешно вышел на орбиту

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» успешно стартовала с космодрома Байконур 3 декабря впервые после аварии. К настоящему моменту корабль уже вышел на околоземную орбиту, проинформировали в Роскосмосе.

Как до Луны: «Роскосмос» представил «дорожную карту» лунной программы
Сможет ли российская космонавтика возобновить исследования спутника Земли

«Штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» состоялось в расчетное время», — приводит ТАСС комментарий представителя госкорпорации.

Пуск «Союза-ФГ» был произведен в 14:31 мск. Все боковые блоки ракеты-носителя успешно отделились от центрального блока. Стыковка корабля с орбитальной станцией намечена на 20:36 мск. Срок ожидаемого пребывания экипажа на борту МКС — 194 дня.

В составе экипажа «Союза МС-11» космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства (CSA) Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Индикаторами невесомости для нового экипажа при старте корабля стали три плюшевые игрушки, в том числе дракон и эльф.

Этот запуск стал первым после после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября, которая произошла из-за деформации датчика контакта разделения. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто из них не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия планирует развернуть над Луной аналог ГЛОНАСС
В «Роскосмосе» заявили о необходимости посадочных модулей для освоения Луны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017