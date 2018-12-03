Попал в десятку: в Аргентине Путин провел переговоры с главами 10 стран

Саммит «Большой двадцатки», который в субботу завершился в Буэнос-Айресе, оказался крайне успешным для российской внешней политики. Количество встреч, которые на полях G20 провел Владимир Путин, говорит о том, насколько активно Москва развивает свои международные контакты. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» члены Федерального собрания РФ. Сам глава государства, комментируя итоги саммита, назвал его результативным. На двухсторонних встречах российского лидера с главами отдельных стран обсуждались сирийский кризис, недавняя провокация Украины в Керченском проливе, решение территориального спора с Японией и регулирование цен на углеводороды.

Как в море корабли

На саммите G20 Владимир Путин и Дональд Трамп так и не провели полноформатную встречу, однако пообщались «на ногах». По словам главы России, во время этой беседы он «в двух словах» объяснил президенту США причины инцидента в Черном море.

— У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента, — сказал Владимир Путин.

Президент выразил сожаление, что полноформатные российско-американские переговоры не состоялись. Обсудить накопившиеся проблемы планировалось еще во время памятных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, но тогда было решено, как выразился Владимир Путин, «не создавать проблем для хозяев». Встречу перенесли в Буэнос-Айрес, но в этот раз в планы вмешался инцидент в Керченском проливе. Между тем необходимость в этой встрече назрела уже давно, подчеркнул российский лидер.

— Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. И потом у нас в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по стратегической стабильности, по уже самому серьезному оружию стратегического характера, — отметил он.

Конечно, ничего хорошего в отмене переговоров нет, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Выход США из ДРСМД может привести к росту гонки вооружений и повлиять на международную безопасность, заявил «Известиям» парламентарий. И именно поэтому необходимо обсудить этот острый вопрос на высшем уровне.

Путин_Аргентина_1 Российские штурмовики СУ-25 над Керченским проливом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Отсутствие диалога всегда хуже, чем его наличие, поэтому об отмене переговоров можно только пожалеть, согласился в беседе с «Известиями» и эксперт стратегического исследовательского центра Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

В вашингтонском истеблишменте против полноформатных контактов российского и американского лидеров выступали многие. А после инцидента в Керченском проливе давление на президента США только усилилось, пояснил «Известиям» президент Center on Global Interests Николай Злобин.

Во имя многополярности

Одним из важнейших моментов саммита стало участие президента РФ во встрече Россия–Индия–Китай (РИК). Трехсторонние переговоры между Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином прошли впервые с 2006 года. По словам российского лидера, формат РИК имеет «большие перспективы», важно «сообща защищать принципы справедливой, честной конкуренции в мировой торговле и финансах, содействовать формированию максимально открытой системы международных экономических отношений, свободной от протекционизма и политически мотивированных ограничений».

— Мы могли бы более активно заняться сопряжением крупных интеграционных проектов, которые реализуются с участием наших стран, таких как Евразийский экономический союз, китайская инициатива «Один пояс, один путь». Появляются перспективы для уплотнения контактов между асеановской «десяткой» и Шанхайской организацией сотрудничества, — отметил российский президент.

g205 В Буэнос-Айресе впервые на высшем уровне прошла трехсторонняя встреча руководителей России, Индии и Китая Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

Также на полях саммита прошла встреча в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). По ее итогам глава государства отметил, что «пятерке» стоит и далее совместно выступать в пользу «формирования справедливой и равноправной системы международных отношений», особенно на фоне непрекращающихся региональных конфликтов.

— Сотрудничество в формате БРИКС и РИК очень важно для всего мира, так как эта деятельность направлена на укрепление многополярного мира и противостояние однополярной модели, которую навязывают США. У этих стран есть перспектива для экономического, политического, гуманитарного и культурного сотрудничества, — сказал «Известиям» эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

С глазу на глаз

В Буэнос-Айресе Владимир Путин провел и целый ряд двухсторонних встреч с лидерами разных стран. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что результаты саммита G20 «позволяют говорить об активности России на дипломатическом поприще». По словам депутата, такие встречи чрезвычайно важны, поскольку приводят к продвижению в двухсторонних отношениях между Россией и ее партнерами.

С канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не без приключений добравшейся до Аргентины из-за поломки самолета, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого в Буэнос-Айресе встречал сотрудник аэропорта, российский лидер обсудил недавний инцидент в Керченском проливе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, во время беседы Владимир Путин даже нарисовал схему конфликта российских пограничников с украинскими военнослужащими в Черном море.

g209 С канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не без приключений добравшейся до Аргентины из-за поломки самолета, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого в Буэнос-Айресе встречал сотрудник аэропорта, российский лидер обсудил недавний инцидент в Керченском проливе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы изложили свою позицию, да и не только позицию, мы изложили хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-то возразить, — рассказал он позднее на итоговой пресс-конференции. — Не знаю, убедил я их или не убедил, — меня другое беспокоит. Вы знаете, что? Ведь я уже говорил, хочу повторить: при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения, а теперь, в преддверии выборов, надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране.

По словам российского лидера, «действующие руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень». Более грубой ошибки представить сложно, отметил он.

На встрече российского президента с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обсуждались как нормализация ситуации в Сирии, так и двухсторонние отношения: в конце 2019 года ожидается начало поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», идет реализация проекта по строительству АЭС «Аккую». Обсуждая сирийский кризис, лидеры подтвердили достигнутые ранее договоренности по деэскалации в Идлибе, а также затронули тему формирования конституционной комиссии, которая является основным фактором политического урегулирования в регионе.

Особый интерес у мирового сообщества вызывала встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом — особенно после того, как оба политика горячо друг друга поприветствовали перед началом пленарного заседания G20. Тем не менее, комментируя итоги встречи с кронприцем, глава России был весьма лаконичен. Он напомнил, что между странами есть намерение продлить соглашение по регулированию нефтяных цен.

— Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать, — заявил Владимир Путин.

g22 Особый интерес у мирового сообщества вызывала встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Территориальные вопроcы ожидаемо оказались на повестке дня во время переговоров Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На недавнем саммите АСЕАН в Сингапуре Москва и Токио решили вернуться к советско-японской декларации 1956 года, которая позволила бы заключить мирный договор между двумя странами. На саммите G20 стороны условились, что назначат спецпредставителей для заключения такого соглашения, и обговорили возможность обоюдных визитов в следующем году.

— Мы сейчас говорили о необходимости создать дополнительные механизмы взаимодействия, о необходимости повысить уровень доверия с обеих сторон, расширяя гуманитарные контакты и экономические связи, — заявил Владимир Путин.

Завершающим мероприятием визита президента России в Буэнос-Айрес стала официальная встреча с хозяином саммита «Большой двадцатки» Маурисио Макри. Оба лидера высоко оценили укрепляющееся экономическое взаимодействие Аргентины и РФ, а также развитие совместных проектов в различных областях.

Товарооборот между двумя странами интенсивно увеличивается и по итогам 2018 года может достичь миллиарда долларов. Москва и Буэнос-Айрес подписали внушительное количество двухсторонних соглашений и контрактов. РЖД выразили желание участвовать в прокладке 700-километровго участка железной дороги к сланцевому месторождению Вака-Муэрта. Российская сторона будет инвестировать в строительство крупного логистического центра на реке Парана, а Росатом начнет сотрудничество с аргентинскими коллегами в области развития мирного атома.

По словам Владимира Путина, Москва и Буэнос-Айрес «договорились расширять координацию с аргентинской стороной в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными угрозами и вызовами».

g23 Завершающим мероприятием визита президента России в Буэнос-Айрес стала официальная встреча с хозяином саммита «Большой двадцатки» Маурисио Макри Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

У российского президента не было ни одной свободной минуты, а то время, которое появилось в его графике после отказа Дональда Трампа от встречи, было незамедлительно занято, подчеркнул первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам парламентария, результаты саммита говорят об успехах внешней политики РФ на самых различных направлениях.

— Очень конструктивные переговоры были проведены с лидерами многих стран, — отметил сенатор. — Всё это говорит о том, что для нашего президента саммит был успешным. Практически все желали пообщаться с Владимиром Путиным. А господин Трамп, я думаю, в этом плане только потерял.

Результат налицо

По итогам саммита страны с большим трудом приняли совместное заявление. Однако каких-либо прорывов добиться так и не удалось — итоговый документ носит «общий характер». Тем не менее G20 и не является той площадкой, на которой могут приниматься фундаментальные решения, так как у сторон «очень много вопросов и противоречий», отметил Владимир Путин.

В целом же саммит был назван президентом РФ результативным. Члены «Большой двадцатки» договорились о совершенствовании системы международной торговли и ВТО. Конкретные шаги по этому направлению будут сделаны через год на саммите в Японии. Также участники одобрили план по борьбе с коррупцией и преступлениями в киберпространстве и затронули различные вопросы гуманитарной тематики.

— Мы договорились о том, что в ходе японского председательства будут подготовлены предложения по совершенствованию механизмов работы Всемирной торговой организации. Вы знаете, это уже немало, — заявил Владимир Путин.

«Большая двадцатка» — группа государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Доля G20 составляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. В июне 2019 года пройдет уже 14-й саммит, который состоится в японской Осаке.