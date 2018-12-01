Путин назвал Украину близкой России страной

России небезразлично, как будет развиваться ситуация на Украине, она является «близкой нам страной», заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки».

Путин подчеркнул, что действующее руководство Украины представляет интересы «партии войны» и не заинтересовано в мирном урегулировании внешних и внутренних конфликтов.

«В условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа», — заключил российский лидер.

Президент РФ также прокомментировал провокацию украинских военных в Керченском проливе и последующее введение военного положения в 10 областях Украины. По его мнению, приняв решение о введении военного положения в нескольких областях страны, украинские власти фактически разделили свою страну на благонадежную и неблагонадежную.

«Ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения», — приводит слова Путина «Интерфакс».

25 ноября три судна украинских военно-морских сил — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через Керченский пролив. Кроме того, военные корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, а также совершали «опасное маневрирование». По нарушителям был открыт огонь, суда и их экипажи были задержаны сотрудниками ФСБ. В Кремле назвали инцидент политической провокацией.