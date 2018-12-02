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Лавров оценил атмосферу на саммите G20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Переговоры лидеров стран – участниц саммита G20 проходили на фоне ряда противоречивых факторов, но само мероприятие прошло в рабочей атмосфере. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС. Программа выйдет в эфир 2 декабря в 22:00 мск.

«Все эти обстоятельства, конечно же, наложили свой отпечаток на мероприятия, которые проходят в эти дни в Буэнос-Айресе. Если говорить о повестке дня «большой двадцатки» как таковой, то едва ли эти события сказались на ней каким-либо существенным образом», — сказал министр.

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Лавров обратил внимание, что с 2008 года, когда состоялась первая подобная встреча, произошли заметные изменения в мировой экономике, которые заставляют лидеров разных стран искать новые подходы для решения современных вызовов.

«Это прежде всего цифровая трансформация, небывалый всплеск протекционизма, вплоть до торговых войн, проблема суверенного долга многих стран, судьба многосторонней свободной торговой системы и многое другое», — добавил Лавров.

Вечером 1 декабря на официальном сайте саммита была опубликована итоговая декларация, одобренная представителями стран-участниц. Документ состоит из 31 пункта и приложения с перечнем актов, принятых на уровне министров и рабочей группы.

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины. Политики, в частности, согласились с необходимостью реформы Всемирной торговой организации (ВТО), о чем рассказал присутствовавший в составе российской делегации федеральный министр финансов Антон Силуанов. Он также сообщил, что лидеры G20 поддержали докапитализацию Международного валютного фонда (МВФ).

На саммите ожидалось решение торгового конфликта между Китаем и США. Но пока американский президент Дональд Трамп лишь обозначил отсутствие желания дальше нагнетать обстановку в отношениях с Пекином.

В ходе саммита президент России Владимир Путин провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политическими деятелями. Российский лидер также должен был встретиться с Трампом, но двусторонние переговоры были отменены по инициативе американской стороны из-за ситуации с провокацией Украины в Керченском проливе. Тем не менее российский лидер рассказал, что имел короткую неформальную беседу с коллегой из США.

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