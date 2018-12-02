Лагард рассказала об угрозе росту мировой экономики

Напряженность в вопросах мировой торговли приводит к увеличению рисков экономического спада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

«Во время встреч с лидерами G20 за последние два дня я подчеркивала, что глобальный рост остается сильным, однако он является умеренным и становится более неравномерным», — цитирует Лагард ТАСС.

По ее словам, торговые трения отдельных стран уже имеют негативные последствия, которые выражаются в повышении рисков экономического спада.

Глава МВФ подчеркнула, что «выбор правильной политики» принципиально важен как для отдельных государств, так и для глобальной экономики. Во время саммита Лагард дала лидерам стран «двадцатки» рекомендации по решению проблем мировой экономики, обратив особое внимание на укрепление торговли и нормализацию монетарной политики.

Саммит G20 в Аргентине завершился 1 декабря. По итогам «большой двадцатки» политики, в частности, поддержали необходимость реформы Всемирной торговой организации (ВТО), о чем рассказал присутствовавший в составе российской делегации федеральный министр финансов Антон Силуанов. Он также сообщил, что лидеры G20 поддержали докапитализацию МВФ.

На саммите ожидалось решение торгового конфликта между Китаем и США. Но пока американский президент Дональд Трамп лишь обозначил отсутствие желания дальше нагнетать обстановку в отношениях с Пекином.