Путин прокомментировал отказ Трампа от встречи на G20

Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение о том, что американский лидер Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи на саммите G20 из-за неких опасений.

«Я не думаю, что президент Трамп чего-то опасается, он очень опытный человек, взрослый, поэтому это не соответствует действительности, это уже точно», –– цитирует Путина «РИА Новости».

При этом российский лидер указал на необходимость проведения встречи с Трампом в дальнейшем и отметил, что предварительных условий для нее не ставит.

Переговоры лидеров России и США должны были состояться на саммите «большой двадцатки», проходящем в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Однако Дональд Трамп отказался от встречи из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды и были задержаны погранслужбой ФСБ.

В Кремле отметили, что у президента РФ и так насыщенный график. За время саммита Путин провел переговоры с лидерами стран БРИКС, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Аргентины Маурисио Макри, лидером КНР Си Цзиньпином, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В освободившееся время после отмены встречи с Трампом российский лидер пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.