Для тех, кто в танго: чем запомнится встреча G20 в Аргентине

Саммит G20, завершившийся в Аргентине 1 декабря, запомнится невероятным количеством нештатных ситуаций. Канцлер Германии Ангела Меркель не успела к началу мероприятия из-за технических проблем с самолетом, французского президента Эммануэля Макрона никто не встретил у трапа самолета, и он пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, а глава США Дональд Трамп по пути в Буэнос-Айрес передумал проводить переговоры с кем бы то ни было. В свою очередь, президент России Владимир Путин провел на саммите целую серию переговоров — с руководителями Китая, Индии, Турции, Японии, Саудовской Аравии, Германии и других государств. Более того, состоялась в Буэнос-Айресе и встреча «на ногах» российского лидера с Дональдом Трампом.

Итоги мероприятия для «Известий» проанализировал руководитель аналитического центра «СтратегПРО», политолог Александр Ведруссов.

Язык тела и язык дела

Одной из главных интриг саммита в Аргентине было то, смогут ли лидеры «большой двадцатки» подписать финальное общее заявление. Не будет лишним напомнить, что саммит АТЭС, например, в этом году впервые за четверть века вообще завершился без итоговой декларации.

В итоге вечером 1 декабря состоящая из 31 пункта и приложения с перечнем документов, принятых на уровне министров и рабочей группы, декларация все-таки была опубликована на официальном сайте саммита. Одним из основных ее пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию и обязательство использовать «все политические средства для достижения роста экономики». Но кому интересны устраивающие всех прилизанно-приглаженные формулировки «на бумаге», если вся суть мировой политики заключается в противоречиях разной степени сложности? Именно в их прямых и косвенных проявлениях вся соль любого значимого глобального события.

В этом смысле саммит G20 в Аргентине, можно сказать, удался на славу. Поводы для самых причудливых толкований происходившего в Буэнос-Айресе начали появляться еще до начала мероприятия. От отмены переговоров Путина и Трампа до конфуза со встречей французского президента в аэропорту аргентинской столицы — 13-я по счету «большая двадцатка», безусловно, стала главным событием недели, независимо от официальной повестки мероприятия.

Одна только экстренная посадка самолета канцлера Ангелы Меркель чего стоит. Настоящая международная «комедия положений»: руководитель, по сути, главного государства Европейского союза опаздывает на основные мероприятия саммита, добираясь до Аргентины как обычный пассажир рейсового самолета испанских авиалиний.

И вот уже представитель минобороны ФРГ во избежание распространения нелепых слухов и домыслов вынужден официально заявить, что ситуация никак не связана ни с какими хакерами или кибератаками. Видимо, к сожалению для кого-то.

В не менее странную ситуацию попал и руководитель второй по значимости страны Евросоюза — президент Франции Эммануэль Макрон. Вместо вице-президента Аргентины его встретил буквально первый попавшийся сотрудник аэропорта. Только ленивый не пошутил на предмет визуальной принадлежности аргентинца к движению «желтых жилетов», активно выступающему за отставку действующего хозяина Елисейского дворца.

В итоге оказалось, что виной всему стала ошибка службы протокола самого Макрона, которая слишком поздно дала отмашку о необходимости встречать главу государства принимающей стороне. Тот случай, когда «конспирологические» объяснения, пусть и в очевидно шутливой форме, оказались намного интереснее рутинной действительности.

Всё не встретятся никак

Гораздо более серьезные версии и трактовки породила «многосерийная» эпопея с так и не состоявшимися переговорами президентов США и России. В прошлый раз руководителям двух главных ядерных держав мира не удалось полноценно пообщаться из-за уже упомянутого Эммануэля Макрона. Напомним, полноформатная встреча Путина и Трампа на мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны в Париже была отменена по просьбе французского президента, который не хотел отвлекать внимание прессы и общественности от основных церемоний. Однако тогда в ходе ситуативного общения «на ногах» руководители США и России подтвердили необходимость переговоров с глазу на глаз в Аргентине.

И эта договоренность оставалась в силе вплоть до последнего момента. Даже на фоне инцидента в акватории Керченского пролива. Но в международные отношения вновь вмешалась внутриполитическая борьба. На фоне «признательных показаний» бывшего адвоката Трампа о его связях с Россией и под предлогом «агрессивного» ареста устроивших провокацию 25 ноября украинских моряков президент США всё же передумал общаться со своим российским коллегой в Буэнос-Айресе. О чем стало известно — да, вы угадали — из очередного сообщения Трампа в социальной сети Twitter.

«Замучили Трампом»

И даже после официальной отмены российско-американских переговоров интрига сохранялась. На уже упомянутых мероприятиях в Париже полноценной встречи Путина и Трампа не было, однако лидеры России и США почти по-дружески поприветствовали друг друга на торжественной церемонии у Триумфальной арки. Ведь все уже почти привыкли к тому, что ухудшение отношений в целом не очень-то препятствует сохранению взаимной симпатии и уважения между лидерами двух стран.

В этом смысле такая второстепенная деталь, как отсутствие рукопожатия Путина и Трампа на совместном фотографировании лидеров «большой двадцатки» в Аргентине, стала едва ли не мировой сенсацией. Сами президенты ситуацию не комментировали, а вот пресс-секретарю главы российского государства пришлось нелегко: «Замучили Трампом».

В конечном итоге оказалось, что лидеры США и России всё же успели провести встречу «на ногах». Более того, глава Белого дома уже заявил, что полноформатные переговоры с Путиным, «скорее всего», всё же состоятся, а помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что исходившая от самих американцев инициатива о продолжении контактов по уже налаженным каналам постоянной коммуникации поддержана российской стороной.

По словам главы государства, во время встречи с Трампом обсуждался инцидент в Черном море.

— У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента, — процитировало президента «РИА Новости».

Российский лидер считает, что в будущем сторонам следует обсудить вопросы мировой стратегической стабильности после решения Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Дорогие друзья

В конечном итоге зарезервированное на саммите под полноценную встречу с президентом США время Владимир Путин использовал для «сверки часов» со своим турецким коллегой. Разницы во времени между Москвой и Анкарой на сегодняшний день практически не наблюдается, однако некоторые вопросы всё же требуют детальной проработки — в частности, подготовка нового саммита по урегулированию ситуации в Идлибе.

Кроме того, глава российского государства провел обстоятельные переговоры с руководителями Германии, Франции, Италии, Японии, Саудовской Аравии, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Индии и, конечно же, Китая.

Именно председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Владимир Путин охарактеризовал на встрече в Буэнос-Айресе как «дорогого друга». В ходе обмена мнениями сразу в нескольких форматах с участием лидеров РФ и КНР был отмечен не только «огромный внутренний потенциал» российско-китайских отношений и его осязаемая реализация в виде роста двустороннего товарооборота до $100 млрд по итогам 2018 года, но и успешное сопряжение интеграций — ЕАЭС и «Нового Шелкового пути».

Сбылась мечта Примакова

Именно в Буэнос-Айресе впервые на высшем уровне прошла трехсторонняя встреча руководителей России, Индии и Китая.

Идею о стратегическом партнерстве в таком многообещающем формате в свое время активно продвигал министр иностранных дел (1996–1998) и глава правительства РФ (1998–1999) Евгений Примаков. Но в 1990-е Россия не только была слишком слаба и несамостоятельна, но и очевидным образом не готова отказаться от иллюзий о равноправной интеграции с Западом. В то же время между Пекином и Нью-Дели накопилось столько застарелых и, казалось бы, неразрешимых разногласий, что даже подобие долгосрочных союзнических отношений КНР с Индией еще недавно выглядело весьма маловероятным.

Однако всё течет, всё меняется. Сегодня никаких иллюзий в отношении Запада ни у кого на Востоке быть не должно. Наше общее «восточное» видение «более справедливой и равноправной системы международных отношений» вошло в острое противоречие с «западным» глобальным миропорядком.

Как только продвигаемые многими десятилетиями самими США принципы и нормы свободной торговли стали давать «неоправданные» преимущества именно развивающимся, прежде всего, евразийским государствам, Вашингтон совершил резкий разворот в сторону протекционистского диктата. И если в отношении стран с ограниченным суверенитетом шантаж и «выкручивание рук» действительно сработали — например, Канада и Мексика подписали в Буэнос-Айресе новое торговое соглашение с США на более выгодных американцам условиях — то с Россией, Индией и Китаем такой трюк просто не пройдет.

Задел на будущее

Когда обкатанный в тестовом режиме на саммите «большой двадцатки» в Аргентине революционный формат трехстороннего взаимодействия ключевых стран Евразии выйдет на проектную мощность и станет реальным механизмом скоординированных коллективных действий Москвы, Пекина и Нью-Дели, то следующие G20 уже вполне могут пройти по заданной именно нашими странами повестке дня.

И тогда отмену встречи российского президента с американским или каким бы то ни было еще западным лидером вообще никто не заметит.