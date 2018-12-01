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Путин коротко поговорил с Меркель на полях G20

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Президент России Владимир Путин пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель на церемонии совместного фотографирования представителей стран «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Аргентине.

Как уточняет ТАСС, лидеры прибыли на гала-вечер в театр «Колон». Организаторы саммита подготовили для гостей шоу «Аргентум», в котором участвуют 84 танцора и 75 музыкантов. Известно, что на сцену выйдет звезда аргентинского танго Мора Годой.

Канцлер Германии прилетела в Буэнос-Айрес регулярным пассажирским рейсом. По пути в Аргентину президентский лайнер был вынужден вернуться в Европу из-за технической неисправности.

Встреча Путина и Меркель на полях саммита «Группы 20» запланирована на 2 декабря. В рамках форума российский лидер проведет целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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