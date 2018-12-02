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Путин прокомментировал «новые» фотографии с Меланьей Трамп

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о якобы новых фотографиях с ужина в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, отметил, что не сидел рядом с первой леди США Меланьей Трамп.

Во время итоговой пресс-конференции саммита «большой двадцатки» один из журналистов рассказал президенту РФ о разлетевшейся в Сети фотографии, на которой Путин и супруга американского президента сидят рядом и беседуют.

«Нет, мы не сидели с Меланьей. Значит, это был фотошоп или это были фотографии с другого мероприятия», — заметил Путин, добавив, что рядом с ним на ужине сидели президент Южной Кореи и первая леди Китая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что фото было сделано в прошлом году во время саммита в Гамбурге. 

В ходе пресс-конференции Путин также рассказал о короткой беседе с американским лидером Дональдом Трампом. По словам президента РФ, во время неформального разговора они обсудили инцидент в Керченском проливе.

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