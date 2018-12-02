Путин и Абэ договорились решить проблему с мирным договором

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о новом механизме по решению проблемы мирного договора. Об этом глава российского государства рассказал в субботу, 1 декабря, на пресс-конференции, посвященной итогам встречи «группы двадцати» в Аргентине.

«Мы договорились о том, что с нашей стороны, например, будет спецпредставитель президента, с японской — спецпредставитель премьер-министра», — заявил Путин.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает их считать своими «северными территориями».

14 ноября во время двусторонней встречи лидеров России и Японии в рамках саммита Россия–АСЕАН Абэ пообещал решить территориальный спор с Россией на основе построенного с Путиным доверия. Тогда же оба политика согласились вернуться к обсуждению вопроса о мирном договоре на основе положений декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан, а также ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.