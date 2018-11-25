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Абэ заявил о необходимости мирного договора с РФ для решения проблем в мире

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Мирный договор между Россией и Японией необходим с точки зрения стабильности в регионе, а также для решения различных проблем международного сообщества. С таким заявлением выступил японский премьер-министр Синдзо Абэ в воскресенье, 25 ноября.

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«Для полного раскрытия нашего потенциала двусторонних отношений необходимо заключить мирный договор. Это выведет наши отношения на совершенно новый этап и принесет совершенно новые плоды нашим народам», — рассказал премьер в интервью первому заместителю гендиректора агентства ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, отсутствие договора между двумя странами — это ненормальная ситуация. Реализация потенциала отношений обоих государств принесет пользу всему миру, добавил глава японского правительства.

Отмечается, что Абэ намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине, а также планирует посетить Россию в начале 2019 года. После этого главу российского государства будут ждать с визитом в Японию для участия в саммите «Большой двадцатки» в июне.

«Я твердо намерен под нашим с президентом руководством довести до конца дело, оставшееся нам с окончания войны — заключение мирного договора», — резюмировал японский лидер.

14 ноября Синдзо Абэ пообещал решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией на основе построенного с президентом РФ Владимиром Путиным доверия. Об этом японский политик заявил по итогам встречи с российским коллегой на саммите Россия–АСЕАН.

В рамках подписания мирного договора Токио не скрывает своей заинтересованности в передаче Японии нескольких курильских островов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что никакой сепаратной сделки и автоматической передачи Курил не будет.

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