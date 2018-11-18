Песков исключил автоматическую передачу Курил Японии

Сепаратная сделка с Японией о судьбе Курильских островов отсутствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в последние дни наблюдалось большое число рассуждений и домыслов о существовании некой сепаратной сделки по передаче островов, передает «Интерфакс».

«Это не так. И так быть не может», — ответил Песков в эфире программы «Москва. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в целях решения вопроса о принадлежности территории взяли за основу советско-японскую декларацию 1956 года. Однако об автоматическом переходе прав на Курилы речь не шла.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры с Токио будут вестись с учетом союзнических обязательств Японии. Кроме того, будет учитываться поддержка этой страной санкций США против России.

16 ноября генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга отметил, что Токио рассчитывает, что в случае передачи ей ряда островов Малой Курильской гряды и Шикотана на них будет распространяться ее суверенитет. Абэ в свою очередь заверил, что американские военные базы там не появятся.

Токио настаивает на пересмотре Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. Согласно документу, острова Шикотан и Хабомаи переходят стране после заключения мирного договора. Судьба островов Итуруп и Кунашир в соглашении не определена. В Японии надеются ускорить подписание соглашения. Для этого премьер-министр Абэ в начале 2019 года посетит Россию.

Владимир Путин заявлял, что вопрос еще требует проработки, так как в декларации 1956 года не указывается, на каком основании СССР был готов передать два острова и под чей суверенитет они попадут в таком случае.

В ходе Восточного экономического форума 12 сентября российский лидер предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор между странами «без всяких дополнительных условий» до конца года. Японская сторона отклонила предложение и заявила, что подписание документа возможно только после решения территориального спора.

Вопрос о принадлежности островов остается открытым со времен окончания Второй мировой войны, когда они были включены в состав СССР. Токио считает их оккупированными сначала Советским Союзом, а потом и Россией, территориями. Как неоднократно заявляла Москва, российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.