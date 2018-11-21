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В Японии продлили арест главе Nissan-Renault на 10 суток

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan-Renault Карлоса Гона, а также члена совета директоров Nissan Грега Келли на 10 суток. Об этом 21 ноября сообщает агентство Kyodo.

При этом прокуратура может начать расследование в отношении самого автоконцерна Nissan, сообщает NHK. Генерального директора компании могут вызвать на допрос в ближайшем будущем. Nissan обвиняют в публикации ложной информации в финансовом отчете. В связи с этим корпорации грозит штраф до $6 млн.

Ранее в этот же день на срочном заседании совет директоров концерна Renault назначил Тьерри Боллоре временным гендиректором компании. На пост председателя совета директоров был избран Филипп Лафайет.

20 ноября газета Nikkei написала, что 64-летнего главу Nissan и Renault подозревают в использовании средств компании для покупки элитного жилья за рубежом. Его арестовали в Японии за день до этого по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора. Через год он стал президентом компании. С 2001 года Гон возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал также президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.

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