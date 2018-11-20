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СМИ обвинили главу Nissan в покупке элитного жилья за счет компании

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Фото: REUTERS/Steve Marcus
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Глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон, арестованный по подозрению в мошенничестве 19 ноября, использовал средства компании для покупки элитного жилья за рубежом. Об этом со ссылкой на источники в корпорации заявила газета Nikkei.

По предварительным данным, которыми располагает также следственная группа Токийской прокуратуры, ведущая данное дело, Гон создал в Нидерландах венчурную компанию, которая призвана осуществлять инвестиции за границей, пишет ТАСС.

Не так давно фирма приобрела роскошное жилье в Рио-де Жанейро и Бейруте. Им якобы безвозмездно пользовался Карлос Гон.

19 ноября газета «Иоммури» сообщила, что главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства. 

Сейчас 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

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